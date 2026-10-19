Padres de familia recogen firmas en Chitré para solicitar que los estudiantes culminen el año lectivo 2026 sin regresar a las aulas. La propuesta cuenta con el respaldo del director del plantel y ahora queda en manos del Ministerio de Educación (Meduca).

El temor a nuevas réplicas y la preocupación por la seguridad emocional de los estudiantes llevaron a padres de familia del colegio José Daniel Crespo a organizarse y recoger firmas para exigir que los días restantes del año escolar 2026 se completen mediante módulos, sin clases presenciales.

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La iniciativa, impulsada a las afueras del plantel, busca que el Meduca considere una alternativa que permita cerrar el periodo lectivo sin que los alumnos tengan que regresar a las aulas mientras persiste la incertidumbre.

Lurieth Burgos, madre de familia, explicó que entregaron dos notas para dejar constancia de la posición de los acudientes y solicitar formalmente que se adopte la modalidad no presencial.

La preocupación no se limita a los posibles riesgos en los centros educativos. Las réplicas también han dejado una fuerte carga emocional entre estudiantes, docentes y familias, una situación que, según los padres, debe tomarse en cuenta al momento de decidir cómo concluir el año escolar.

Por su parte, el director del colegio, Jesse Diez, respaldó la solicitud de los padres y reconoció el impacto que la situación ha tenido en toda la comunidad educativa.

“Las afectaciones emocionales han sido muy puntuales, muy fuertes en los estudiantes, en los profesores, en los padres de familia”, manifestó.

Diez sostuvo que está de acuerdo con la no presencialidad y señaló que, ante la proximidad del cierre del año escolar, corresponde evaluar una medida que responda a las circunstancias actuales.

Las dos notas serán elevadas al Meduca, que deberá analizar la petición y determinar qué modalidad se aplicará para completar las clases pendientes.

Mientras se espera una respuesta oficial, los padres mantienen su postura: terminar el año escolar mediante módulos y evitar, por ahora, el retorno a las aulas.

La decisión final determinará cómo se desarrollarán las últimas semanas del calendario académico.