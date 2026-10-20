Guillermo Atencio, de 45 años, perdió la vida luego de que el taxi con matrícula 8T17279 que conducía fuera colisionado de frente por un microbús con placa 388877, en el sector de Calle Negra, corregimiento de Arraiján cabecera, provincia de Panamá Oeste.

A causa de la fuerza del impacto, el conductor del taxi salió expulsado del vehículo, quedando tendido sobre la calzada de rodamiento.

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Personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) acudió con prontitud a la escena del accidente y aplicó durante 20 minutos intensos maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar al paciente para su traslado de urgencia hacia la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo médico de turno en el centro hospitalario por mantenerlo con vida, poco después se confirmó el fallecimiento de Atencio. Las autoridades del tránsito iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre esta nueva tragedia vial en Panamá Oeste.