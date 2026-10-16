Balance a una semana del sismo: Panamá restablece el 92% de las vías y el 96% de la red de salud

Al cumplirse una semana del devastador terremoto de magnitud 7.5 Mw que impactó prioritariamente las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, presentó un balance consolidado sobre los operativos de respuesta, rehabilitación vial, salud y asistencia humanitaria desplegados en todo el país.

Durante una conferencia ofrecida la tarde del viernes, el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, anunció que los equipos de emergencia han logrado rehabilitar el tránsito en el 92% de las vías terrestres afectadas y mantener operativos 22 puentes que sufrieron daños de diversa consideración.

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"A quienes hoy enfrentan las mayores consecuencias de este sismo, les digo alto y claro: no están solos. El equipo del Gobierno Nacional continuará trabajando sin descanso para que la recuperación avance con agilidad", expresó Icaza.

Operativos de rescate y despliegue de ayuda humanitaria

Las operaciones de socorro han requerido una compleja articulación aérea, marítima y terrestre liderada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA):

Según Icaza se han transportado más de 465 toneladas de ayuda humanitaria hacia las zonas de difícil acceso.

Mientras que el IMA ha distribuido más de 20,000 bolsas de alimentos y 700,000 litros de agua potable.

Se mantienen 46 albergues temporales que refugian a las familias que perdieron sus viviendas. Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha brindado 6,200 atenciones psicológicas y de trabajo social, alcanzando un total de 22,400 personas asistidas.

Desde el centro de acopio principal habilitado en el Parque Omar, la Primera Dama coordinó la distribución de suministros básicos y 50,000 litros de agua en 35 comunidades de Los Santos, Coclé, Veraguas, Herrera y Colón.

Reapertura del 96% de instalaciones y reconstrucción de Tonosí

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) reportan una estabilización paulatina de la red hospitalaria pública:

El 96% de los centros de salud y hospitales han reanudado atención total o parcial. Los hospitales de San Félix, Cecilio Castillero, Aquilino Tejeira y Joaquín Pablo Franco Sayas se encuentran operativos.

Se reorganizó la atención de 405 pacientes de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás y se desplegaron 22 módulos climatizados de urgencia.

La CSS confirmó la inspección del 100% de sus instalaciones y anunció la reconstrucción total del Hospital de Tonosí, destruido por el sismo.

Tras un incendio registrado este viernes en el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, las autoridades evacuaron de forma segura a 40 personas y reubicaron a los pacientes en áreas climatizadas para no interrumpir sus tratamientos.

Educación, viviendas y cooperación internacional

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación (Meduca) ha completado la evaluación de 519 escuelas, reiterando que el retorno a clases presenciales será progresivo y supeditado a la certificación de seguridad de cada infraestructura. Por su parte, el Miviot ha inspeccionado 3,000 viviendas para coordinar la entrega de materiales de reconstrucción.

La respuesta tras el terremoto ha generado un sólido frente de solidaridad internacional.

Estados Unidos aportó $5 millones en ayuda humanitaria, 104 toneladas de suministros, 17 camiones pesados ($2.1M) para Senafront y desplegó 20 ingenieros para evaluar 277 infraestructuras críticas.

Mientras que Venezuela envió 40 toneladas de insumos, medicamentos y un contingente de 50 especialistas e ingenieros para evaluar puentes y carreteras.

Por su parte, Costa Rica: Donó dos módulos hospitalarios materno-neonatales (con 8 camas y 8 cunas) y más de 190,000 insumos médicos. En tanto que Corea canalizó $300,000 en asistencia financiera, mientras el Programa Mundial de Alimentos de la ONU instaló almacenes logísticos de respuesta rápida. Y Starlink: Donó 10 estaciones de conectividad satelital para sostener las comunicaciones de emergencia del Gobierno Nacional.