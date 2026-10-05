Bomberos y personal de SAMER acuerdan reclasificación salarial

La administración del Cuerpo de Bomberos de Panamá y personal paramédico del Servicio de Atención Médica, Emergencias y Rescate (SAMER) alcanzaron este lunes un acuerdo para la reclasificación salarial y el reconocimiento de derechos económicos pendientes bajo el marco de la Ley 354.

El consenso se logró tras una jornada de manifestaciones realizada por la Asociación Nacional de Técnicos y Licenciados en Urgencias Médicas frente a la sede principal de los camisas rojas en Calidonia, medida tomada en respaldo a los paramédicos de la institución que mantenían un reclamo de tres años de espera por ajustes salariales y vigencias expiradas.

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El mayor Agustín Martéz, del Cuerpo de Bomberos, confirmó el compromiso de la jefatura para hacer cumplir la escala salarial correspondiente a los licenciados en urgencias médicas, ajustada a su grado de antigüedad institucional.

"Se logra confirmar nuestro compromiso de cumplir los acuerdos salariales de los licenciados de urgencias médicas, cumpliendo con su escala salarial de acuerdo a su grado de antigüedad", aseveró el mayor Martéz.

Rectificación presupuestaria ante el MEF y alcance del reclamo

Por su parte, el sargento José Lezcano, dirigente de Samer, explicó que las conversaciones permitieron subsanar inconsistencias en el expediente que había sido remitido originalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con Lezcano se corrigieron los montos errados en la propuesta original presentada ante el MEF con la validación de la Dirección General y el equipo administrativo.

El Ministerio de Seguridad Pública formalizó la solicitud de un traslado de partida y créditos adicionales para cubrir los desembolsos pendientes, incluyendo bonos y vigencias expiradas.

Con este avance, el SAMER se suma a entidades como el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Sume 911, donde la reclasificación amparada en la Ley 354 ya ha sido implementada o se encuentra en proceso.

Representantes gremiales destacaron que la medida hace justicia a la labor de los profesionales, quienes esperaban el presupuesto adeudado para formalizar el ajuste en sus asignaciones mensuales.