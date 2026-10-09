Contabilizan más de 90 réplicas tras terremoto de 7.2 que sacudió a Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) actualizó la cifra de eventos telúricos secundarios y confirmó que se han contabilizado más de 90 réplicas en territorio nacional tras el potente terremoto de magnitud 7.2 registrado a las 12:56 p.m. de este viernes 9 de octubre de 2026.

El epicentro principal y la mayor densidad del enjambre sísmico se ubican en la Península de Azuero, siendo el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, la zona de mayor concentración con más de seis réplicas verificadas en su territorio e inmediaciones.

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Activación del Sistema de Falla Azuero-Soná

El especialista Néstor Luque, del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, ofreció detalles técnicos sobre la dinámica tectónica que desencadenó el movimiento telúrico y la posterior secuencia de réplicas:

"El evento fue de magnitud 7.2 en tierra, en un sistema de falla conocido como el Sistema de Falla Azuero-Soná. Todos los otros puntos son réplicas; tenemos más de 30 en las que los funcionarios están trabajando en su localización y verificación", detalló el experto en TVN Noticias.

Luque explicó que la alta perceptibilidad del sismo en todo el país guarda relación directa con la profundidad del foco sísmico:

La profundidad del terremoto se fijó a 10 kilómetros, lo que provocó que, al estar tan cerca de la superficie alrededor del epicentro, la energía se liberara con gran fuerza y las ondas sísmicas se trasladaran rápidamente por todo el territorio nacional.

El especialista indicó que las réplicas representan el acomodo progresivo de los bloques rocosos del sistema de falla tras la fractura inicial.

Proceso de estabilización tectónica

Según el informe del IGC, las réplicas irán disminuyendo gradualmente en magnitud hasta alcanzar niveles no perceptibles para la población, momento en el cual los bloques tectónicos completan su reacomodo y se inicia nuevamente el ciclo de acumulación de energía.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reiteró que la ocurrencia de una cifra elevada de réplicas es un comportamiento natural y esperado tras un terremoto de magnitud 7.2.

La institución insta a la población a mantener la calma, asegurar objetos suspendidos o pesados que puedan caer y revisar las estructuras de sus viviendas antes de habitarlas con normalidad.