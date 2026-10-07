Desfile de Navidad cambia de ruta y se traslada a la Cinta Costera

El tradicional Desfile de Navidad cambiará este año de escenario: dejará la Calle 50 y se trasladará a la Cinta Costera, donde se realizará el sábado 12 de diciembre como parte del Festival Internacional Navideño City of Stars 2026, anunció la Alcaldía de Panamá.

La nueva ruta permitirá concentrar las actividades y espectáculos navideños en este sector de la capital. La entidad estima que el evento reunirá a más de 500 mil personas.

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El cambio de escenario forma parte de una programación que busca llevar las celebraciones de fin de año a distintos puntos de Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este, con actividades dirigidas a las familias panameñas y visitantes.

La agenda contempla, además del desfile, el alumbrado navideño de 35 espacios públicos y parques, actividades culturales, espectáculos musicales, bazares, eventos gastronómicos, la celebración de Año Nuevo y la Fiesta de Reyes.

El inicio oficial de la temporada será el 6 de diciembre, con el encendido del Árbol Navideño en el Mirador Pacífico, en la Cinta Costera. Ese mismo día se encenderá la decoración navideña en 35 espacios públicos de diferentes corregimientos.

La programación también incluye “Calles que Brillan”, iniciativa que llevará iluminación y decoración navideña a diferentes barrios entre el 1 y el 18 de diciembre. Las comunidades participantes podrán competir por reconocimientos.

Tras el desfile, el calendario continuará con la Fiesta de Año Nuevo, el 31 de diciembre, en el Mirador Pacífico de la Cinta Costera, mientras que la temporada concluirá con la Fiesta de Reyes, prevista para los días 6 y 7 de enero de 2027.

Más de $15 millones en derrama económica

La Alcaldía de Panamá proyecta que las actividades de fin de año generen una derrama económica superior a $15 millones y alcancen directamente a más de 1.5 millones de personas.

Para la instalación de estructuras, iluminación decorativa y escenarios temporales destinados a las distintas actividades, la administración alcaldicia contempla una inversión de $533,000.

La Alcaldía también sostiene que la inversión total de la actual administración en las actividades navideñas, de $3.3 millones, se mantiene por debajo de la registrada en administraciones anteriores. Según la entidad, parte de las infraestructuras iluminadas y decoradas se mantendrá durante un año, incluyendo las labores de mantenimiento.

El alumbrado llegará a distintos sectores de la capital, entre ellos la Plaza Catedral, Parque Santa Ana, Parque Porras, Parque Urracá, Cinta Costera, Vía Israel, 12 de Octubre, Chanis, Río Abajo, Cinta Norteña, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Chilibre, Juan Díaz, Don Bosco, Pedregal, Las Mañanitas, 24 de Diciembre, Tocumen, Las Garzas, Pacora y San Martín, entre otros.