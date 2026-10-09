Falla activa Azuero-Soná mantiene temblando al país después del sismo de 7.2

El sistema de fallas Azuero-Soná mantiene la actividad sísmica en el país tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado a las 12:56 p.m. de este viernes. Hasta el momento, se han contabilizado unas 46 réplicas, informó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Luque explicó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad aproximada de cuatro kilómetros, una condición que contribuyó a que la sacudida se sintiera con fuerza en las zonas cercanas al epicentro, debido a la poca distancia entre el punto de origen y la superficie.

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El especialista señaló que en la región de Azuero existe un sistema de fallas activo que se movió y liberó energía, dando origen al terremoto. De acuerdo con lo indicado por el director, sería la primera vez que se registra movimiento en ese sistema de fallas.

La actividad no terminó con el sismo principal. Las primeras réplicas alcanzaron magnitudes de 6.2 y 6.5, mientras que los movimientos posteriores han mostrado una tendencia a disminuir, con registros de magnitud 3 y 2, detalló Luque.

El director del Instituto de Geociencias aclaró que las réplicas son eventos de menor magnitud que el terremoto principal. Sin embargo, advirtió que los instrumentos continúan detectando movimientos en la región, por lo que se mantiene el seguimiento de la actividad sísmica.

La poca profundidad del evento también explica por qué las áreas próximas al epicentro pudieron experimentar una sacudida más fuerte. Cuando la energía se libera cerca de la superficie, sus efectos pueden sentirse con mayor intensidad en las estructuras ubicadas en las cercanías.

Las ondas sísmicas se propagaron por el territorio nacional. En la ciudad de Panamá, Luque estimó que la sacudida se prolongó durante unos 40 segundos, mientras que en edificios altos el movimiento pudo percibirse durante más tiempo.

Los reportes de percepción del sismo también llegaron desde Chiriquí y Colón, además de la capital. La intensidad con que se sintió el movimiento varió según la distancia respecto al área donde se originó y las condiciones locales.

Luque explicó que las réplicas corresponden a movimientos asociados con el proceso sísmico posterior al evento principal. Aunque sus magnitudes han disminuido respecto a las primeras, el sistema de monitoreo continúa registrando actividad en el área de Azuero.

El Instituto de Geociencias mantiene el seguimiento de los movimientos registrados en el sistema de fallas Azuero-Soná, mientras el país permanece atento a la evolución de la actividad sísmica. La cantidad de réplicas y la magnitud de los primeros movimientos mantienen la atención sobre esta región, donde se originó el terremoto que sacudió gran parte de Panamá.