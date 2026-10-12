Mides inspecciona cinco albergues tras el sismo y detecta daños en dos

Los cinco albergues administrados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Herrera y Coclé fueron sometidos a inspecciones de infraestructura tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre, para identificar posibles afectaciones estructurales y determinar las condiciones de seguridad de las instalaciones.

La viceministra encargada del Mides, Andrea Vega, recorrió junto al jefe de Arquitectura y Mantenimiento, César César, las instalaciones del Hogar Beatriz Jaén de Arosemena y el Hogar de Niñas de Penonomé, en la provincia de Coclé; el Hogar de Niñas de Soná, en la provincia de Veraguas; así como el Hogar María Auxiliadora, ubicado en Herrera, para verificar el estado de las infraestructuras.

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Un informe preliminar de la entidad determinó que los hogares San Vicente de Paúl, que albergan adultos mayores en la provincia de Bocas del Toro; María Auxiliadora, ubicado en Herrera; y Beatriz Jaén de Arosemena, en Coclé, no presentan daños en sus infraestructuras.

A estos hogares se les dará seguimiento preventivo ante posibles réplicas sísmicas.

Sin embargo, el Hogar de Niñas de Soná, en la provincia de Veraguas, reporta daños que requieren una inspección técnica y las medidas de intervención correspondientes para determinar las condiciones de seguridad de la infraestructura.

Mientras que el Hogar de Niñas de Penonomé presenta afectaciones leves en cielo raso y revestimiento en áreas específicas, por lo cual también se programó una evaluación para establecer las acciones correctivas necesarias.

Centro de apoyo

Ante la emergencia generada por el fuerte sismo y las réplicas del pasado 9 de octubre, el Mides ha puesto la cocina del Hogar Beatriz Jaén de Arosemena a disposición del Ministerio de Salud (Minsa) para la preparación de alimentos para los pacientes del Hospital Aquilino Tejeira. Mientras que el Hogar María Auxiliadora está apoyando en el alojamiento de los niños de Nutre Hogar, cuyas infraestructuras se vieron afectadas por el evento.

Actualmente, el Hogar de Soná alberga a 20 niñas, niños y adolescentes; en el Hogar María Auxiliadora hay seis adolescentes, mientras que el Hogar Beatriz Jaén de Arosemena acoge a 13 niñas y niños.

La institución mantiene el compromiso de velar por la integridad de las poblaciones más vulnerables, especialmente de la niñez, las personas mayores y quienes reciben servicios de protección social.

De igual forma, reitera la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades de seguridad y protección civil, mientras continúan las evaluaciones en las áreas impactadas por el movimiento sísmico.