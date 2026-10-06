Minsa mantiene vigilancia ante caso sospechoso de peste neumónica en Rusia

El caso sospechoso de peste neumónica reportado en Rusia, relacionado con el fallecimiento de una investigadora de 28 años, mantiene bajo vigilancia al Ministerio de Salud (Minsa).

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, Panamá mantiene vigilancia permanente de los eventos que puedan representar un riesgo para la salud pública nacional e internacional.

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“La peste bubónica y la peste neumónica son enfermedades que pueden ser tratadas con antibióticos cuando se detectan de manera oportuna”, señaló la funcionaria.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está monitoreando de cerca la situación sobre la base de la limitada información disponible actualmente; no hay informes de casos secundarios ni pruebas de transmisión sostenida de persona a persona que causen una mayor propagación de la enfermedad.

El Minsa explicó que la peste neumónica es una enfermedad infecciosa grave que se transmite a través de partículas respiratorias. Sin embargo, no ha habido caso de peste en Panamá durante décadas.

Además, detalló que la enfermedad puede tratarse eficazmente con antibióticos. La transmisión también requiere generalmente un contacto cercano y prolongado con una persona infectada que ya está mostrando síntomas.

Los pacientes con peste neumónica sospechada o confirmada deben ser aislados y se les debe ofrecer un tratamiento adecuado. Los contactos cercanos deben ser rápidamente identificados y monitoreados.

Panamá sigue vigilando el evento y está en contacto con organismos internacionales de referencia en seguimiento a la situación.