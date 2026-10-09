Monseñor Ulloa expresa solidaridad y llama a la calma tras el sismo

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, expresó su cercanía y solidaridad con todas las familias panameñas, especialmente con quienes han vivido momentos de temor e incertidumbre luego del sismo.

Desde Roma, Ulloa dijo "me uno de corazón a ustedes e invito a toda nuestra Iglesia a elevar una oración, pidiendo al Señor que proteja a nuestro pueblo, nos conceda serenidad y fortalezca nuestra solidaridad".

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El arzobispo hizo un llamado a mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las orientaciones de las autoridades competentes.

Por último, exhortó a que Santa María la Antigua, Madre y Patrona de Panamá, extienda su manto protector sobre nuestra nación y nos ayude a permanecer unidos en la fe, la esperanza y el amor fraterno.