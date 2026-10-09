MOP desmiente rumores de cierre en los puentes de las Américas y Centenario tras el sismo

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, desmintió los rumores que circulaban sobre el presunto cierre preventivo o colapso del Puente de las Américas y el Puente Centenario tras el fuerte sismo de magnitud 7.5 que sacudió el país este viernes.

Luego de realizar las evaluaciones técnicas iniciales en ambas estructuras clave para la conectividad de la capital con el resto del país, la máxima autoridad del MOP aseguró que los puentes se encuentran en condiciones seguras para el tránsito vehicular.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"Sobre los puentes de las Américas y Centenario, no hemos encontrado ningún peligro ni ninguna causa para cerrarlos", enfatizó el ministro Andrade en TVN Noticias, llevando tranquilidad a la ciudadanía frente a las informaciones falsas difundidas en redes sociales.

Monitoreo aéreo y terrestre en Veraguas y Azuero

Respecto a las afectaciones en el resto del territorio nacional, el MOP mantiene un operativo de monitoreo prioritario concentrado en las provincias centrales y la Península de Azuero:

De acuerdo a Andrade, la institución desplegó un helicóptero para realizar una inspección visual rápida en la zona costera de Mariato y El Torio, en la provincia de Veraguas, con el fin de dimensionar los daños en carreteras y puentes secundarios.

Asimismo, el ersonal divisionario del MOP se encuentra sobre el terreno verificando tramos viales y estructuras en Tonosí y Cambutal (Los Santos), áreas cercanas al epicentro.

Aseguró Andrde que el MOP dispondrá de la maquinaria y personal necesario para atender de inmediato las grietas, deslizamientos o afectaciones detectadas en las rutas de estas comunidades.

Las autoridades reiteran a la población la importancia de informarse exclusivamente a través de los voceros e instituciones oficiales para evitar la propagación de especulaciones.