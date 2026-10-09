Parque Omar estará disponible como espacio de refugio para las familias tras el sismo

El Despacho de la Primera Dama de la República, encabezado por Maricel Cohen de Mulino, emitió un comunicado tras el fuerte movimiento sísmico registrado en el país, expresando un mensaje de calma, solidaridad y apoyo a todas las familias panameñas.

Dentro de las medidas de contingencia y apoyo a la ciudadanía, la institución confirmó que el Parque Recreativo y Cultural Omar permanecerá abierto para servir como espacio de refugio a las personas que así lo requieran.

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Uso limitado de servicios sanitarios por baja presión de agua

El comunicado precisa un detalle operativo clave para las familias que acudan a las instalaciones del Parque Omar:

Debido a la reducción generalizada en el suministro de agua potable a causa de los fallos eléctricos reportados en las plantas potabilizadoras, el uso de los servicios sanitarios dentro del parque será limitado.

Se solicita la comprensión y el uso responsable de las instalaciones sanitarias para garantizar que este espacio continúe operativo y al servicio de la comunidad.

Mensaje de calma y llamado a la preparación

La Primera Dama destacó la importancia de los simulacros de evacuación y prevención realizados durante la semana en escuelas, hospitales e instituciones, los cuales permitieron comprobar la preparación del país frente a emergencias.

Asimismo, reiteró el llamado a la población a mantener la calma, seguir estrictamente las recomendaciones del SINAPROC y verificar la información únicamente a través de canales oficiales. El Despacho de la Primera Dama se mantiene en plena disposición para articular esfuerzos de asistencia en coordinación con los estamentos de seguridad.