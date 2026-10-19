Placa del Caribe se hunde bajo el Canal de Panamá y eleva el riesgo sísmico

Una investigación desarrollada por el científico panameño Isaac Guerra Araúz, becario doctoral de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), ha aportado evidencias sobre la compleja arquitectura tectónica del istmo: la placa del Caribe se está introduciendo (subduciendo) activamente bajo sectores del centro y oriente de Panamá, incluida la zona neurálgica del Canal de Panamá.

El hallazgo, publicado en la prestigiosa revista científica Tectonophysics junto a su supervisor doctoral Katsuichiro Goda (The University of Western Ontario, Canadá), demuestra la existencia de un sistema de doble subducción: mientras las placas de Cocos y Nazca se hunden desde el océano Pacífico, la placa del Caribe presiona e ingresa de forma simultánea desde el margen atlántico.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Mapeo 3D en el Caribe y el riesgo de terremoto en San Blas

Para construir el modelo tomográfico 3D de la Tierra hasta los 80 kilómetros de profundidad, Guerra Araúz analizó 2,741 terremotos registrados entre 2013 y 2023 por 148 estaciones sísmicas distribuidas en Panamá, Costa Rica y Colombia.

Los resultados ponen un foco de alerta técnica sobre las estructuras tectónicas de la costa caribeña, históricamente consideradas de menor frecuencia pero con capacidad de generar eventos telúricos de gran magnitud,

El investigador advirtió que la costa caribeña alberga fallas capaces de desencadenar sismos de alto impacto.

"Un antecedente que debemos tener muy presente es el terremoto de San Blas de 1882, cuya magnitud se ha estimado en aproximadamente 8.0", destacó Guerra Araúz, recordando que la dinámica de la placa del Caribe representa una fuente de peligro latente para la infraestructura crítica y costera.

El estudio también logró medir variaciones en la densidad de la corteza terrestre (con grosores entre 25 y 45 kilómetros) e identificar diferencias litológicas marcadas bajo la cordillera de Talamanca, la península de Azuero y la cuenca del Canal.

Mediciones en el terreno tras el terremoto de 7.7 Mw en Azuero

A la par de sus hallazgos en la vertiente del Caribe, el científico de la Senacyt se trasladó al país para medir sobre el terreno los efectos del reciente terremoto de magnitud 7.7 Mw registrado el 9 de octubre.

Las mediciones geodésicas y periciales realizadas en el sur de Azuero y las costas de Veraguas revelan deformaciones de consideración en la superficie.

En Búcaro (Los Santos), los levantamientos confirman un desplazamiento horizontal del terreno de entre 1.00 y 1.20 metros, sumado a una falla vertical de aproximadamente 1.00 metro.

Mientras que en Isla Cañas se registró un hundimiento del suelo de entre 15 y 30 centímetros, además de severas deformaciones en el lecho marino adyacente que habrían impulsado la generación de olas de arrastre.

El levantamiento de información busca analizar la posible relación entre los daños observados, las características del suelo, la amplificación del movimiento sísmico y la vulnerabilidad de las edificaciones.

"Necesitamos integrar lo que vemos en el terreno con los modelos sísmicos y el registro de daños. Esa combinación nos permite comprender mejor cómo se comportan las fallas y cómo se distribuyen los efectos de un terremoto", explicó Guerra Araúz.

"Nuestra investigación no termina cuando deja de temblar. Continúa en el campo, recopilando datos que nos ayuden a comprender mejor estos fenómenos y a prepararnos para futuros terremotos", agregó.

En colaboración con el Dr. Luis Pinzón, el equipo evalúa la relación entre la amplificación de las ondas en suelos blandos y los colapsos en viviendas e infraestructuras de Mariato, Soná, Aguadulce, Penonomé y Atalaya.

Formación de talento nacional para la resiliencia urbana

El desarrollo de este modelo tridimensional y la toma de datos de campo forman parte de la estrategia estatal para fortalecer la planificación territorial y actualizar los códigos de construcción antisísmica.

La Ing. Violetta Cumberbatch, directora de Desarrollo de Capacidades Científicas de la Senacyt, resaltó que desde 2003 la institución ha financiado la formación de 29 especialistas panameños en ingeniería estructural, geofísica y geotecnia.

"Formar talento en estas disciplinas permite transformar el conocimiento científico en infraestructura más segura y ciudades resilientes", puntualizó.