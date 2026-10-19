Proyecto de ley busca eliminar exclusividades comerciales derivadas de registros sanitarios en Panamá

La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Roberto Zúñiga, inició la fase de discusión y consulta técnica del Proyecto de Ley 712, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, el cual propone modificaciones sustanciales a la regulación de dispositivos médicos e insumos de laboratorio en el país.

La iniciativa legislativa busca reformar y adicionar artículos a la Ley 90 del 26 de diciembre de 2017 (sobre dispositivos médicos y productos afines) y a la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 (que regula los medicamentos e insumos de laboratorio), con el propósito de agilizar los trámites de registros sanitarios sin menoscabar la seguridad sanitaria.

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Separación entre registro sanitario y exclusividad comercial

Uno de los pilares expuestos en el proyecto radica en diferenciar la titularidad del registro sanitario de la exclusividad comercial para la importación y distribución de insumos en el territorio nacional.

Con la eliminación de monopolios de trámite se busca evitar que el financiamiento o la gestión inicial del registro sanitario conceda, de forma automática o por sí sola, derechos exclusivos de comercialización a una sola empresa.

El proyecto enfatiza que las autoridades sanitarias mantendrán de forma rigurosa los controles de calidad, seguridad, trazabilidad y farmacovigilancia.

Impacto en las contrataciones públicas e instituciones

En el ámbito de las compras estatales para el sistema público de salud, la propuesta aclara las reglas de juego para las licitaciones:

Se preserva la facultad de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y demás entidades para fijar las especificaciones técnicas, requerimientos de desempeño, garantía y mantenimiento de los insumos que requieran.

La norma precisa que la flexibilización en el registro no obliga a las instituciones a modificar sus pliegos de cargos ni garantiza la adjudicación directa de propuestas comerciales.

Periodo de consulta por cinco días

Durante la jornada de trabajo participaron representantes del Minsa, la CSS y el gremio de empresas distribuidoras de medicamentos e insumos hospitalarios, quienes expusieron sus primeras ponderaciones.

Al cierre del debate, la subcomisión otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los actores públicos y privados remitan sus observaciones por escrito, con el fin de enriquecer el texto antes de someterlo a primer debate ante la Comisión de Salud.