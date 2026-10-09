Sinaproc descarta víctimas fatales tras sismo de 7.2 y monitorea el nivel del mar en las costas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que no se han registrado víctimas fatales en el territorio nacional tras el potente terremoto de magnitud 7.2 que sacudió al país la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026.

La subdirectora general de la institución, Malitzie Rivera, detalló que, aunque no hay fallecidos reportados al momento, sí se han atendido a personas lesionadas en las provincias centrales que fueron evacuadas y trasladadas hacia diversos centros hospitalarios.

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Vigilancia en costas y reporte del Centro de Alertas del Pacífico

Respecto a la posibilidad de un evento marítimo, Rivera explicó que el estamento de seguridad, junto al Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), mantiene vigilancia en las zonas costeras e insulares del país:

Se constató que en algunas regiones costeras e islas como Otoque e Isla Cañas el mar presentó un retroceso anormal tras el movimiento telúrico.

Mientras que el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico notificó para las costas de Panamá la posibilidad de un incremento o variación en las olas de entre 30 y 100 centímetros (0.3 a 1 metro).

Las autoridades instaron a los pobladores de las zonas costeras a mantenerse atentos a los cambios de las mareas, reportar cualquier anomalía a las líneas 911 y 520-4426 / 520-4427, y desplazarse preventivamente hacia áreas elevadas si se observa un retiro del mar.

Daños en infraestructura y revisión en la capital

El informe detalla que los mayores impactos en infraestructuras se concentran en Los Santos, Veraguas y Coclé, abarcando cúpulas de iglesias, locales comerciales, edificios gubernamentales, carreteras y cuarteles de los Bomberos en Los Santos.

A nivel de servicios básicos, las provincias centrales sufrieron interrupciones de fluido eléctrico de más de 30 minutos, lo que generó deficiencias en las comunicaciones y en la operación de plantas potabilizadoras.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aclaró que el fuerte congestionamiento vehicular reportado en la ciudad de Panamá responde a una medida de seguridad:

"El tranque en la capital se debe a que estamos realizando una revisión preventiva del Puente Centenario; no podemos arriesgar la vida de nadie dado el alto volumen de tráfico que transita por esa vía", precisó la ministra, quien llamó a la ciudadanía a conservar la calma y evitar compartir información no verificada.

