Sismo de magnitud 7.2 sacude este viernes Panamá, se localizó el oeste de Tonosí

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá emitió un reporte sísmico preliminar sobre un fuerte temblor registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe oficial, el sismo ocurrió a las 12:56:04 p. m. (hora local) y tuvo una magnitud de 7.2, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó en territorio panameño, a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos.

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En Penonomé, se registran daños en Hotel Dos Continentes, la Gobernación de Penonomé, la Catedral San Juan Bautista.

Mientras que en la provincia de Los Santos, la Iglesia San Atanasio, resultó con rajaduras en el campanario.

En tanto, en la provincia de Los Santos, la iglesia San Atanasio presentó rajaduras en la estructura de su campanario.

En Atalaya, en Veraguas, se cayó parte de la torre de la Basílica Menor. En el área su de Mariato, límite entre Veraguas y la provincia de Los Santos, hay afectaciones en la vía que comunica de Santiago hasta Arenas. El tránsito es complicado porque la vía se partió en dos.

Hay daños en el cuartel de bomberos de Soná. También se registran daños en la Policlínica Horacio Díaz Gómez.

Además, hay daños en la estructura de la Terminal de Transporte de Santiago.

Mientras que en Chiriquí no se reportan mayores afectaciones. Sin embargo, en el oriente de la provincia las paredes de un comercio se vieron afectadas sin que existiese riesgo a la vida humana.