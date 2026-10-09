Suspenden clases y operaciones en el Aeropuerto de Tocumen tras el sismo

Tras el sismo registrado la tarde de hoy, se han suspendido las clases en los centros educativos y en la Universidad de Panamá, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se activaron los protocolos de seguridad con la suspensión temporal de las operaciones aéreas y la evacuación preventiva de los pasajeros.

La decisión fue comunicada oficialmente por el rector, doctor José Emilio Moreno Ramos, quien señaló que la medida responde a la necesidad de proteger a estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo ante el evento sísmico.

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La Universidad de Panamá exhorta a sus estudiantes, docentes y colaboradores a mantenerse atentos a la información difundida a través de los canales oficiales de la institución y a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

Igualmente fueron suspendidas las clases en el turno vespertino de los centros educativos del país.

Mientras el Aeropuerto Internacional de Tocumen informó oficialmente la suspensión temporal de sus operaciones aéreas tras el sismo registrado la tarde de hoy.

Las autoridades del aeropuerto procedieron a evacuar a todos los pasajeros y personal que se encontraba en las instalaciones.

La reapertura de la terminal aérea dependerá de la revisión exhaustiva de las condiciones de seguridad estructural.

La administración del aeropuerto reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía a través de sus canales de comunicación oficiales.