Actitud emocional de Baldwin puso en riesgo al equipo

La fiscal del caso de homicidio involuntario que enfrenta Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante la filmación de "Rust", aseguró que el actor comprometió la seguridad por apresurar el rodaje y la falta de control sobre sus emociones.



"El incesante apuro de Baldwin con el equipo en el set de rodaje comprometió de forma rutinaria la seguridad porque 'Rust' no es una comedia romántica, es un western lleno de acción, con peligrosas acrobacias y armas reales usadas como utilería", indicó en un documento legal la fiscal especial del caso, Kari Morrisey.



Morrisey contestó así a los intentos del pasado 14 de marzo del equipo legal de Baldwin para que se desestimaran las acusaciones de homicidio involuntario.



El actor se declaró inocente en un documento judicial presentado el pasado febrero ante un tribunal del Primer Distrito Judicial de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.), donde se filmaba la película en octubre del 2021, cuando murió Hutchins.



Baldwin, protagonista y productor de la película, portaba el revólver de utilería del que salió una bala real que impactó mortalmente a Hutchins, irá a juicio el 9 de julio acusado de homicidio involuntario.



En el documento, la fiscal alega que la actitud de Baldwin, a quien describe como "un hombre que no controla en absoluto sus emociones", contribuyó a los fallos de seguridad del rodaje, pues el actor se gritaba y se maldecía a sí mismo y a otros trabajadores del set, a veces, sin razón aparente.



"Los testigos han declarado que fue precisamente esta conducta la que contribuyó a comprometer la seguridad en el plató", aseguró Morrisey.



La fiscal también argumentó que el actor, de 66 años, ha cambiado su versión constantemente en entrevistas sobre los hechos, creando una "falsa narrativa" que desviaba la responsabilidad a otros.



Morrisey explicó que el actor aseguró que nunca había accionado el arma, y que dicha afirmación no la hizo en su declaración inicial con la Policía.



También describió que en entrevistas con medios Baldwin aseguró que había apuntado a Hutchins, solo después de que ella se lo ordenó.



Igualmente Morrisey indicó que el equipo legal del actor ha llevado a cabo una serie de ataques personales contra los fiscales del caso, que también incluyen a Jason J. Lewis.



El proceso, en el que si el intérprete es declarado culpable puede enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión, comenzará el 9 de julio con la selección del jurado, los testimonios arrancarán el día siguiente y se espera que se prolongue durante ocho días.

