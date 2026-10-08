Anne Carson, la canadiense que hizo contemporáneos a los clásicos y ahora es Nobel de Literatura

El Nobel de Literatura premió este jueves a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

La Academia Sueca ha resaltado en su motivación del premio la habilidad de Carson para "actualizar" la tradición literaria clásica y para explorar las posibilidades de la escritura, "un proceso en el que el esbozo literario es de valor especial para ella".

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"Sus colaboraciones con artistas visuales y coreógrafos, así como con directores de ópera y teatro muestran la libertad con la que se relaciona con las expectativas literarias y los sistemas de reglas. Y esto es lo que sustenta la extraordinaria importancia que su trabajo desde la década de 1990 ha tenido para el arte internacional y la escena literaria", resalta la Academia.

Etimología de las palabras

Nacida en Toronto en 1950, Carson publicó a los 31 años su tesis doctoral sobre literaturas clásicas y, en su carrera, ha combinado la poesía con la traducción de autores como Safo, Sófocles y Eurípides, así como la enseñanza en varias universidades.

Casi toda su obra se centra en "la intersección entre la obsesión del filólogo con las palabras y el deseo del poeta por nuevos significados", explica la Academia, y ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su producción literaria.

Su ensayo "Eros, el dulce-amargo" (1986) sienta las bases de su obra posterior, en la que resalta "Autobiografía de rojo: una novela en verso" (1998), considerada su obra más importante y que se basa en el mito de Gerión.

"La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos" (2001) y "Nox" (2010) son otras de las obras destacadas de la ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020 y cuyo último libro publicado es "Norma equivocada" (2024).'



Carson cursó Estudios Clásicos en la Universidad de Toronto, aunque abandonó los estudios en dos ocasiones antes de completar su formación. Obtuvo su doctorado en 1981 y posteriormente enseñó en instituciones como McGill, Princeton, Michigan y Berkeley.



Su reconocimiento fue tardío. Su primer poemario, 'Short Talks' ('Charlas breves'), apareció en 1992, cuando tenía 42 años, después de que las revistas literarias mostrasen poco interés.

Locura

Tras el anuncio del premio, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, reveló que cuando le dio la noticia a Carson, ésta estaba en Islandia, país en el que reside parcialmente y cuya nacionalidad adquirió en 2022.

"Se mostró muy sorprendida. No teníamos mucho tiempo para hablar y lo único que me contó es que se encontraba en ese momento en Islandia, en donde estaba escuchando el viento", dijo Carlberg.

"Creo que están todos locos, es una locura", dijo Carson posteriormente a la televisión pública islandesa Rúv al ser preguntada por sus sentimientos respecto a la concesión del premio.

Carson no cree que el Nobel sea un reconocimiento a su trabajo y admitió que era un "misterio" para ella.

Preguntada por si el galardón le servirá para tener más lectores, dijo: "Supongo que mi editor espera que sea así. No sé. Sí, lo hará. Pondrán una etiqueta a mis libros y eso ayudará".

"La poesía es probablemente más útil que la prosa ahora, porque todo el mundo tiene prisa ahora. Es buena porque es breve, excepto Homero. Homero no es breve", afirmó.

El de Carson es el segundo Nobel para la literatura canadiense después del de Alice Munro, premiada en 2013.

Aunque Saul Bellow, galardonado en 1976, había nacido en Canadá, era ciudadano estadounidense y vivió la mayor parte de su vida en EE.UU.

Alternado

Con la elección de Carson, recibida mayoritariamente de forma positiva por los principales medios suecos, se cumple una curiosa coincidencia: desde que la polaca Olga Tokarczuk ganó en 2018, la Academia Sueca ha alternado entre un hombre y una mujer en los ganadores de los años sucesivos.

A Tokarczuk la sucedió el austríaco Peter Handke; en 2020 ganó la estadounidense Louise Glück, a la que siguió el tanzano Abdulrazak Gurnah; y luego se ha mantenido la alternancia con la francesa Annie Ernaux (2022), el noruego Jon Fosse (2023), la surcoreana Han Kang (2024), el húngaro László Krasznahorkai (2025), y ahora Anne Carson.

Ese fenómeno se produce justo después de la mayor crisis en la historia de la Academia Sueca, tras las denuncias realizadas en noviembre de 2017 por 18 mujeres por abusos y vejaciones contra el artista francés Jean-Claude Arnault, muy vinculado a la institución y casado con una de sus miembros.

La crisis se saldó con una renovación de los integrantes de la Academia, una reforma de los estatutos y procedimientos, y la inclusión de figuras externas en el comité que elige al ganador.

Arnault fue condenado en 2018 a dos años y medio de cárcel por dos casos de violación.