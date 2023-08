Ataque terrorífico a los tripulantes

Para aquellos amantes del cine de terror, le contamos que ya está en la cartelera la película "Drácula: Mar de Sangre".

La cinta de André Ovredal llegó a las salas de cine locales esta semana. ¿Qué nos traer la trama? Te adelantamos algunos detalles.

"Drácula: Mar de Sangre" está basada en el capítulo, el Diario del Capitán, de la clásica novela "Drácula" de Bram Stoker de 1897, la historia se desarrolla a bordo de la embarcación rusa Demeter, que fue contratada para transportar una carga privada compuesta de veinticuatro cajas de madera sin marcar, partiendo desde Carpatia a Londres, tal como consta en la sinopsis del filme.

El filme detallará los extraños eventos que le sucedieron a la tripulación, mientras intentaban sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una presencia aterradora a bordo del barco.

Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba abandonada, no había rastro de la tripulación.

Actores

La cinta está protagonizada por Corey Hawkins ("En el barrio, Letras explícitas") como Clemens, un médico que se une a la tripulación del Demeter; Aisling Franciosi ("Game of Thrones, The Nightingale") como tripulante del barco; Liam Cunningham ("Game of Thrones, Furia de titanes") es el capitán del barco y David Dastmalchian ("Duna, Ant-Man") como el primer oficial del Deméter.

La película también cuenta con la participación de Jon Jon Briones ("Ratched; American Horror Story"), Stefan Kapicic ("Deadpool; Better Call Saul"), Nikolai Nikolaeff ("Stranger Things"), y Javier Botet.

Críticas

Los amantes del séptimo arte han dado a conocer sus impresiones. Aquí le mostramos algunas.

- "Es divertido encontrarse de nuevo con un vampiro bestial y monstruoso", señala James Berardinelli de "ReelViews".

- "Es cierto que es 'Alien' en un velero, pero esta nueva entrega del Príncipe de las Tinieblas merece la pena, a pesar de la agitación de sus mares, considera Matthew Jackson de "AV Club".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!