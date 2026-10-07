De "Mi viejo" al exilio y la labor social: fallece Piero, ícono de la canción de protesta

El cantautor argentino Piero, una de las grandes figuras de la música popular latinoamericana, falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, informaron amigos y familiares del reconocido artista, quien vivió en España y Colombia.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”, señalaron su familia y amigos en un comunicado publicado en redes sociales.

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Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli (Italia) el 19 de abril de 1945 y a los 3 años llegó a Argentina con su madre y su hermana, siguiendo a su padre que se había instalado en la localidad bonaerense de Banfield. En 1951 se mudó con su familia a la ciudad de Allen, en la provincia de Río Negro, donde se inició en la música.

Ingresó en el seminario, pero en 1963 abandonó la formación sacerdotal y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo Remates Musicales

Dupla histórica y éxitos internacionales

En 1968 conoció al compositor José Tcherkaski, con quien formó una dupla que produjo éxitos en toda América y Europa, como el emblemático tema Mi Viejo y El jardín de los sueños.

A comienzos de 1976, tras el golpe militar en Argentina, Piero debió exiliarse luego de haber publicado canciones de protesta como Para el pueblo lo que es del pueblo y Que se vayan ellos. En España, adquirió un molino abandonado cerca de Madrid para residir.

Posteriormente se mudó a Bogotá, dando inicio a un estrecho vínculo con Colombia, país que le concedería la nacionalidad en 1994.

Retorno, labor social y proyectos musicales

A finales de 1981 regresó a Buenos Aires y lanzó el disco Calor humano, enfocado en la paz interior, el amor y la solidaridad. Más tarde creó la Fundación Buenas Ondas, dedicada a la ayuda de la niñez y la adolescencia, apartándose temporalmente de los escenarios.

En el año 2000 retomó su carrera musical, editó en 2001 el álbum Canciones blindadas y realizó una gira por Estados Unidos y Latinoamérica que reunió a cerca de 150,000 espectadores.

Compromiso político y activismo social

En 2008, Piero apoyó la marcha por las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en Colombia. Asimismo, promovió el sí en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos. En el ámbito electoral colombiano, respaldó las campañas presidenciales del