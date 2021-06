El Capitán América de la pantalla cumple 40 años

Puede resultar difícil desligar su imagen del escudo de vibranium y su traje azul y rojo, sin embargo, Chris Evans lleva más de 20 años de carrera cinematográfica, que incluye títulos muy interesantes como "Sunshine" (2007), dirigido por Danny Boyle, o "Puncture" (2011) que trabajó a las órdenes de Adam Kassen y Mark Kassen .

Christopher Robert Evans nació el 13 de junio de 1981 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos y creció en Sudbury. Su madre dirigía un teatro comunitario y su padre trabajaba como odontólogo.

Dos superhéroes en uno

En 2011 Evans aterrizó en el papel que más fama le ha reportado: el del soldado Steve Grant Rogers, el primer vengador.

"Le dije: 'Mira, ¿quieres trabajar como actor el resto de tu vida? Si haces este papel, tendrás la oportunidad de hacerlo. Nunca tendrás que preocuparte por pagar el alquiler. Si aceptas el papel, solo tienes que aceptar que no va a afectar tu vida de forma negativa, al contrario, la posibilitará", le dijo su madre, Lisa Capuano, cuando dudaba si meterse en la piel del superhéroe, según contó ella misma a Esquire el año pasado.

Las dudas del actor tenían que ver con la ansiedad, de la que ha hablado en diferentes ocasiones.

Según contó, comenzó a lidiar con ella en 2010, precisamente en el rodaje de "Puncture", en la que interpretó a un abogado adicto a las drogas y, a partir de ese rodaje comenzó a sufrir por primera vez "miniataques de pánico", dijo en un podcast del año pasado de The Hollywood Reporter.

"Realmente comencé a pensar 'no estoy seguro de si esto es lo correcto para mí, no estoy seguro de si me siento tan saludable como debería sentirme", relató el actor.

Cuando el estudio le propuso hacer una audición para el papel de Capitán América, él lo rechazo repetidamente, incluso después de que redujesen el número de películas y aumentasen su caché. El actor temía que una fama mayor incidiese en su ansiedad y acabase por debilitarlo, según contó en el podcast.

Sin embargo, Marvel le ofreció después el papel directamente y finalmente aceptó. "Fue la mejor decisión que he tomado. Y realmente se lo debo a Kevin Feige [jefe de Marvel] por ser persistente y ayudarme a evitar cometer un gran error", dijo el actor.

"Para ser honesto, todas las que cosas que temía nunca llegaron a concretarse", añadió. El resultado fue "Captain America: The first Avenger" (2011),"The Avengers" (2012), "Captain America: The Winter soldier" (2014), "Avenger: Age of Ultron" (2015), "Captain America: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).

Evans también ha dejado ver su faceta política y reivindicativa. El año pasado, el actor dedicó unas palabras al expresidente estadounidense Donald Trump cuando este, tras salir del hospital en el que estuvo ingresado por covid, minimizó la gravedad de la situación.

"No tengan miedo a la covid. No dejen de domine su vida", tuiteó el exmandatario. "Lamentablemente, estoy seguro de que eres consciente de este disparate, pero simplemente no te importa. Esto es de una imprudencia extrema hasta para ti", contestó el actor, entre otras observaciones, a través de la misma red social.

Chris Evans, además, es un gran estudioso del budismo y ha asegurado en varias ocasiones que lo más importante para él es su familia.

