Estefana Ruíz se despide de su papá Orlando Ruíz

Esta semana (28 de junio), falleció el cantante panameño Orlando Ruíz, tras haber presentado quebrantos de salud por varios días.

Orlando Ruíz fue autor de “Mi País”, un tema con el cual logró en el año 1978, ganar el Festival Mundial de la Canción, celebrado en Argentina.

De hecho, se impuso como el primer panameño en lograr esta encantadora hazaña musical.

“Ya No Tengo Llanto” y “Sublime Amor” fueron algunas canciones más recordadas, y los colonenses no dudaban en sonarlas en sus casas.

Su hija, Estefana Ruíz le dedicó unas emotivas palabras a su padre a través de su cuenta de Instagram.

"Mi papá, el enorme Orlando Ruiz ahora me canta en forma de Ruiseñor, no sé ni cómo aguanta mi cuerpo tanta dolor acumulado, corrí una vez más a abrazarte y decirte que te amaba y no te alcancé", empieza el texto que acompaña un video con imágenes de Orlando Ruíz.

Añade: "Fuiste tantas cosas papi, viviste todo, saboreaste todo, fuiste todo, 69 años en la tierra viviendo como sólo tú pudiste vivir, no sólo fuiste la mejor voz de tu país, no sólo escribiste un himno para Panamá multipremiado, no sólo fuiste ese extraterrestre culto, encantador, loco, irreverente, talentoso, seductor, no sólo me heredaste tu voz, nos enseñaste que se puede vivir con una sonrisa pase lo que pase, elegiste los dos extremos de la vida y todos te siguieron amando y seguiremos para siempre.

"Salud papi, hasta donde sea que estés mi caminante de colores. #orlandoruiz 28/06/23", culmina el emotivo mensaje.

Esta es la segunda pérdida de un padre para la cantante, ya que hace exactamente seis meses, tuvo que afrontar la partida de su padrastro, a quien amó también como a su padre biológico.

Los seguidores de Estefana Ruíz le han dejado decenas de mensajes de condolencias por esta pérdida.

