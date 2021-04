'Keeping Up With the Kardashians' estrena su última temporada

De seguro han escuchado hablar de "Keeping Up With the Kardashians", un reality que cuenta cada detalle de la vida de las Kardashians. No obstante, después de más de 14 años, transmitirán la última temporada de este conocido programa.

Por más de una década Kardashian-Jenner invitó a cámaras de televisión a su casa para documentar sus más íntimos momentos y compartir con el mundo el día a día de sus vidas, crecimientos, logros, aventuras y hasta los dramas más controversiales de los últimos tiempos.

Latinoamérica disfrutará de la gran montaña rusa emocional que será la vigésima y última temporada de "Keeping Up With the Kardashians" que llegará de forma exclusiva sólo a través de E!, el próximo 27 de abril, a las 10:00 p.m. LATAM.

Intimidad

La familia Kardashian-Jenner ha compartido desde sus rutinas del día a día y hasta los momentos más extraordinarios que han vivido durante sus vidas.

Sus grandes logros y conquistas, como el día en que Kendall Jenner realizó su primer desfile global para el Victoria's Secret Fashion Show como uno de sus grandes sueños como modelo internacional. Y hasta las más dolorosas tragedias y rupturas de la familia al frente de todos. "Ahora llegamos a nuestra temporada número 20 y aún tenemos tanto para compartirles", expresa Kim Kardashian.

Mientras que, Kendal Jenner se confiesa y dice que también quiere ser madre pronto, y Khloé admite que hará todo por cumplir el sueño de buscar su segundo hijo.

Por su parte, Scott Disick se sincera y comparte sus deseos de finalmente proponerle matrimonio a Kourtney Kardashian. Y, por último, Kylie confiesa que "Yo sólo estoy agradecida por la infinidad de memorias que nos quedaran de cada uno de nuestros momentos grabados".

Adiós

El próximo 27 de abril, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris jenner, Scott Disick y Rob Kardashian, le abrirán las puertas de sus hogares a las cámaras de "Keeping Up With The Kardashians" por última vez.

El 8 de septiembre, a través de Instagram, Kim Kardashian informó que Keeping Up with the Kardashians se despediría de la pantalla chica con una última temporada.

“Sin Keeping Up with the Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que me han observado, apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles”, expresó la socialité.

