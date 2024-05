Michelle Yeoh protagonizará serie ‘spin off’ de ‘Blade Runner'

La ganadora del Óscar Michelle Yeoh protagonizará una serie ‘spin off’ de la mítica saga de películas de ciencia ficción ‘Blade Runner’, según informó este martes el portal Variety.

La actriz de origen malasio interpretará a un personaje llamado Olwen, un ‘replicante’, como se llaman en el mundo ficticio creado por Ridley Scott unos seres con aspecto humano creados con ingeniería genética, según adelantó el medio especializado.

No se conocen aún detalles sobre la trama de ‘Blade Runner 2099’, encargada a Amazon en septiembre del año pasado, pero se sabe que es una sequela de película original de 1982 y de ‘Blader Runner 2049’, estrenada en 2017.

Scott, el creador de la saga, adelantó el año pasado su intención de llevar el mundo de ‘Blade Runner’ a la pantalla chica.

Una carrera de más de cuatro décadas

Yeoh saltó a la fama mundial tras ganar el premio Óscar a la mejor actriz en 2023 por su papel en el filme “Everything Everywhere All at Once”.

En la historia creada por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Yeoh interpreta a Evelyn Wang, una inmigrante en Estados Unidos sobrecargada de trabajo y tareas familiares que debe salvar el mundo dando saltos entre universos paralelos, al ritmo de patadas de kung fu.

A sus 53 años y con más de cuatro décadas de prolífica carrera en su haber, se elegió en 2022 “icono” del año por la revista Time.

La actriz malasia fue chica Bond en ‘Tomorrow Never Dies’ en 1997 y su papel más exitoso hasta la fecha fue el de coprotagonista de la oscarizada cinta de Ang Lee ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ (2000).

