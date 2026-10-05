Salud mental también afecta a los menores

Los problemas de salud mental también están alcanzando a niños de alrededor de 10 años, una situación que evidencia cómo estas condiciones comienzan a presentarse desde edades cada vez más tempranas, según explicó la psicóloga Luz Vásquez Ruiz, de Constelaciones Panamá.

Aunque los casos también se observan en los más pequeños, la especialista señaló que la población entre 15 y 29 años es una de las más afectadas por estas situaciones. Durante estas etapas pueden aparecer condiciones que requieren atención y acompañamiento profesional.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

En el ámbito mundial, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado, según el informe Estado Mundial de la Infancia 2021 de UNICEF.

Asimismo, Vásquez Ruiz explicó que entre los trastornos que más afectan se encuentran la ansiedad, la depresión, la ideación suicida y el estrés. Estas condiciones pueden estar relacionadas con diferentes circunstancias que forman parte de la vida cotidiana.

A nivel general, e incluyendo a los adultos, entre los factores que pueden afectar la salud emocional mencionó las dificultades económicas y laborales, las rupturas amorosas y la pérdida de un ser querido. También incluyó situaciones como las llegadas tardías al trabajo y los casos de bullying en los colegios.

A su vez, la psicóloga señaló que estas situaciones pueden repercutir en la calidad de vida y el sueño de las personas. Por ello, consideró necesario sensibilizar a la población sobre la importancia de buscar ayuda cuando una persona siente que no tiene fuerzas para afrontar determinada situación.

En ese sentido, Vásquez Ruiz destacó que acudir a recibir atención psicológica no debe considerarse una muestra de debilidad. Buscar apoyo, explicó, es una forma de reconocer la necesidad de acompañamiento y atender la salud emocional.