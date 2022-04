Convierte tu jardín en fuente de alimentación para los polinizadores

Las plantas del jardín cumplen distintas funciones. Pueden ser la materia prima para la elaboración de infusiones, que actúan como remedios caseros. También embellecen el jardín con sus coloridas flores, pero una de sus principales funciones es atraer mariposas, abejas y colibríes, especies muy importantes para la polinización.

Dichas especies, la mayoría de las veces, aparecen fugazmente en el jardín de las casas por ello en esta ocasión te enseñaremos cómo hacer o qué plantas escoger para que este espacio de tu casa sea completo y hermoso.

Los polinizadores son animales que se mueven de planta en planta, en busca de polen rico en proteína o néctar de alto contenido energético para alimentarse. Conforme se movilizan, son cubiertos por polen que luego transportan de una flor a otra, fertilizando la planta y permitiéndole que se esta se reproduzca.

De estos polinizadores las más conocidas son las abejas, sin embargo, más de 100,000 invertebrados, incluyendo abejorros, mariposas, polillas, avispas, moscas y escarabajos, y 1,000 mamíferos, aves, reptiles y anfibios, actúan igualmente como polinizadores.

Estos animalitos han disminuido a nivel mundial, debido especialmente a la pérdida de hábitat, la presencia de especies invasoras, el incremento de parásitos y el uso inmoderado de pesticidas han sido los causantes de su desaparición.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó que alrededor de 100 especies de cultivos proporcionan el 90% del suministro de alimentos para 146 países; de estos cultivos, 71% son polinizados por abejas, por lo cual se consideran el grupo de polinizadores más importantes, tanto de plantas silvestres como de cultivos en el mundo.

A pesar de su importancia, muchas especies de polinizadores, principalmente las abejas están amenazadas, debido al cambio de uso de suelo, la industrialización de la agricultura, el uso desmedido de insecticidas, la presencia de especies exóticas, plagas o enfermedades y a los efectos del cambio climático, entre otros.

La FAO ha incentivado a diversos países a se unan a la creación de jardines para polinizadores y así ayudar a preservación de estas especies. Lo mejor de todo es que en casa puedes unirte a este proyecto, solo debes conocer cuáles son las plantas que los atraen.

Estrategias recomendadas por expertos

“En el caso de la producción de alimentos, son esenciales porque los insectos polinizadores son los que se encargan de transportar el polen entre las diferentes flores de la misma especie, permitiendo la producción de frutos para consumo humano o animal”, explicó a este medio un experto de Viverolandia.

Teniendo en cuenta la gran importancia de los insectos polinizadores, el experto recomienda tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para atraer polinizadores a nuestro huerto o jardín:

1. Aumentar la biodiversidad: Es recomendable tener diferentes tipos y especies de plantas, por ejemplo que tengan diferentes colores y olores como las flores y las plantas aromáticas.

2. Evita a toda costa: Los herbicidas y productos "antiplagas" que matan sin diferenciar si es insecto plaga o benéfico.

3. Algunos polinizadores sólo se alimentan de plantas específicas. Por ejemplo, los colibríes prefieren el néctar de las flores largas que tienen forma de tubo. Sin embargo, a las abejas les gustan más las flores abiertas, como los girasoles.

4. Es importante tener en cuenta que las plantas exóticas podrían no aportar a los polinizadores, ya que algunas de ellas producen suficiente polen o néctar e incluso pueden proveer algo que no sea comestible. Prefiere plantas que contengan abundante polen y néctar comestibles.

5. Usa plantas que florezcan todo el año (geranio, verbena, lavanda, begonia, flores de oca, entre otras).

6. No es necesario fumigar. La presencia de insectos es indicativo de un jardín sano.

7. En caso de infestación, remueve las plagas manualmente o quítalas con el chorro de agua de una manguera.

8. El color de las flores es muy importante. Las mariposas aman el tono naranja, el blanco y el amarillo, mientras que los colibríes prefieren el naranja y el rojo. Las abejas se sienten atraídas por las flores amarillas, azules y púrpuras, así como aquellas con fragancias dulces.

9. Otro detalle a tomar en cuenta es la forma de las flores. En el caso de las abejas, polillas y moscas lo ideal son las flores pequeñas y abiertas. Las de tamaño largo en forma de tubo, son excelentes para atraer a los colibríes. Y en el caso de las mariposas, éstas necesitan aterrizar cuando comen, por lo que las flores más grandes y con pétalos abiertos son las mejores para ellas.





