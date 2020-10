¡Ay no!

Versión impresa

No creo que haya sido necesaria la respuesta de Doralis Mela a la usuaria de Instagram, a raíz del comentario que esta hizo sobre su foto en traje de baño. “Mijita”, al bagazo poco caso, pierde su tiempo, déjelos que hablen. Siento que queda mal usted. Como figura “conocida” siempre va a estar expuesta a estos comentarios y creo que más gana si los ignora. Es solo un consejo.

No me parece

¡Oye!, a la gente no se le escapa una, suelten a Karen Peralta. Ella solo quiso compartir su emoción de que será mamá y le cayeron en banda. ¡Jo! Todo iba bien hasta que empezaron los comentarios de que gana un “billete” en el Gobierno y que no hace nada. Pueda que tengan razón o no, pero no dañen el momento, además, por qué decir cosas de un bebé. Muy feo.

¡Qué va!

No puede creer que, a estas alturas de la vida, haya muchos que no sepan que Óscar Díaz, la “One Two”, es homosexual. La gente sorprendida porque terminó su relación con Josué Araúz, quien era su pareja desde hace rato. Ay no, dejen vivir a los demás. Al menos Óscar tomó los comentarios de la mejor manera, con ese humor que lo caracteriza, qué bien.