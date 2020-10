Malos

Versión impresa

¡Qué barbaridad! La gente le ha dado palo a Delyanne Arjona en algunos comentarios sobre la foto que publicó la chef por motivo de su cumpleaños. Que, si se veía de 50 años o que es payasa. Déjenla, a ella le gustó esa foto para su cumple, por qué se mortifican tirándole “hate”. Bueno, a mí no me pareció “wao”, pero como siempre he dicho para gustos los colores.

¡Jooo!

A otra que tampoco quieren soltar es a Liza Hernández, quien estuvo en la fiesta que Playboy le hizo a Cardi B. Le dijeron de todo por su vestimenta. Oigan, Liza es Liza. A mí me pareció básica, pero normal, ni que fuera prima mía. Además, esos comentarios me suenan es a dolor, porque cuántos no quisieran estar en el lugar de La Doradita, al lado de personaje de esa talla.

Ni fu ni fa

Oye, y ni se diga de Jacky Guzmán, la “mijita” ha estado en boca de todo el mundo en las últimas semanas, ha acaparado miradas y comentarios. Bueno, hay que dejarla que goce, todos tenemos derechos. Y será que se gana el premio al que está nominada. En esto no estoy de acuerdo, nada así “super wao” hace para estar nominada a este galardón. Amanecerá y veremos.