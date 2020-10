¡Exagerado!

¡No, no y no! En estos días vi a Marck Marcelo en el programa Quién TV, no qué va, qué pereza, ni lo terminé de ver. Ese “mijito” exagera cuando actúa. Digo, tendrá sus adeptos, pero de verdad que no me gusta para nada. En fin, creo que es el mismo programa que no deja nada bueno. Tal vez en otras facetas de su vida sí haga un buen trabajo.

Divertido

Oye, qué chévere el segmento de Chakatín con El Arropao. Cae como anillo al dedo ahora que regresó la lotería. A mí me divierten bastante sus ocurrencias, actúa muy bien, muy natural, nada de exageración, pero así debe ser. Además, con la compañía de El Rebolincho hacen una buena dupla llena de entretenimiento. Sigan así, lo hacen bien. ¡Los felicito!

Bien

Me divierte ver a María de Los Ángeles con sus ocurrencias en el segmento de los noveleros. Sé que muchos dirán que es una tontería por tratarse de las novelas que se transmiten en los canales locales, pero de verdad veo que tiene su fanaticada y que la divierte. Además, tienen dinámicas para que los seguidores se lleven algunos premios a casa. ¡Me gusta!