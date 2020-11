Bien

Versión impresa

¡No lo hace nada mal! Me gustó ver a Elena Llorach cantarle una décima al niño Moisés por su primer año. Se veía bien inspirada, bueno, como ya sabemos el folklore, la cultura y las tradiciones son lo suyo. Debe seguir explorando en este tema, porque podría sacarle provecho. Ah, el atuendo la acompañó. Fue buena la idea de Tu Mañana de invitarla.

Más o menos

Me agradó ver a Michelle Simons con el traje típico, lucía guapa. Vi que muchas caras de la farándula local se ataviaron con algo típico. Pero, esos tembleques le quedaban como raros, no es cualquiera el que sabe ponerlos. Se veían como muy arriba, no me gustaron. Pero, bueno hay quienes dirán que para gustos los colores, pero de que se le veían raros, se le veían.

Rico...

Qué delicioso se veía ese escabeche con puré de guineo con sazón colonense que preparó La Bibi en Tu Mañana. La “mijita” lo hace bien y le da emoción al programa, porque he visto algunos que dan es pereza. Se ve que es muy trabajadora. Claro, como todo ser humano tiene su lado que no les agrada a algunos. Usted siga brillando y cosechando éxitos. ¡Felicidades!