¡Qué lío!

Versión impresa

¡Fuerte! Así estuvieron los comentarios por lo que le pasó a Daluna en Instagram. A la gente no se le escapa una. Le han dicho de todo a la “mijita”. Al parecer muchos están de acuerdo con Instagram, pues las fotos de Daluna estaban bien pasadas. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, que algunas imágenes a veces querían arder. Aunque es su vida. Vamos a ver qué pasa.

No me gustó

Oye, qué le pasó a Massiel Mas con ese traje con tantas capas. No sé, parecía una “doña” y con esto, no quiero decir que ser “doña” es pecado, pero a ella no le iba ese vestido. Tampoco le quedó bien ese peinado y eso que llevó sobre su cabeza. ¿Qué le pasó? Ella siempre luce guapa y elegante, y sin tanto chécheres, pero está vez que va, no atinaron. ¡Ojo para la próxima!.

Bien

A mí me agrada el estilo juvenil que a veces usa Siria Miranda en sus “outfits”, no se le ven nada mal y hasta la hacen ver más joven, para mí, no cae en la ridiculez. No obstante, he visto que hay quienes piensan que usa faldas y trajes demasiado cortos para su edad. Bueno, hay gustos y gustos, si ella se siente bien así, allá ella pues. Claro, hay unos que no le van.