¡Muy feo!

¡Ay no!, Qué pereza con esa gente de Tu Mañana y de Jelou! parece que no tienen originalidad, coinciden demasiado o es el juego del momento. Mira que venir a hacer las mismas dinámicas y el mismo día qué aburrido. El juego puede ser chévere hasta un punto, pero parece que no tienen creatividad. Repito, no sé quién lo hizo primero, pero al final igual me dan pereza.

Chévere

Me gustó el segmento donde Eddy Vásquez y Kenny Man prepararon un pescado. Al final ambos platos se veían apetitosos. Sin embargo, no me agrada cuando se quitan la mascarilla facial, no se ve bien y no es higiénico, se puede escapar una saliva y en estos tiempos de coronavirus el asunto es más delicado. ¡Tienen que prestar más atención a esto señores!

Original

Qué divertido son los segmentos que protagoniza El Cheché (El Rebolincho), me hacen pasar un buen rato, de verdad que distraen a la audiencia. Él es muy original y espontáneo, qué “cool”. Y los temas que trata son tan particulares, mira que venir a hacer el papel de que sabe leer las cartas sí que me dio risa. Siga así, lo hace muy bien. No se vaya a dañar.