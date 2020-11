¿Disculpas? ¡Muy bien!

Versión impresa

¡Muy feo! También estuve en desacuerdo con el comentario que hizo el periodista Julio Shebelut a su colega. No obstante, lo felicito porque tuvo los pantalones para pedir disculpas y eso es de admirar, pues no cualquiera lo hace. Reconocer públicamente que no hizo bien, fue una buena opción. Pero, ya sabe para la próxima piense bien antes de emitir un comentario.

Emprendedora

Un aplauso de pie a la “mijita” Clarissa Ábrego porque estará en el programa Agro al Día, al juzgar por los adelantos se ve prometedor, qué bueno por ella. Además, la veremos en otra faceta, quién iba a imaginar que a ella le gustase estos temas. Hasta el “outfit” me gusta, está entrando en el papel y eso está muy bien. Le deseo mucha suerte en este nuevo proyecto.

Buen trabajo

Me gusta el trabajo que realiza Librada Torrero Frías en Un Nuevo Día de SERTV, muy centrada y sin titubeos. A pesar de no ser una periodista 90-60-90, como las escogen en algunos canales, es muy guapa y hace un buen trabajo. Me detuve a apreciar varios de sus trabajos y de verdad quedé con la boca abierta, muy buena profesional. Además, luce sencilla, pero hermosa.