Más seriedad

No sé ustedes, pero cada vez que veo y escucho a Delia Muñoz con el reporte del estado del tiempo o con las denuncias comunitarias, da la impresión de que está presentado una buena noticia por su tono de voz y su forma de relatar. Además, se mueve tanto que me desconcentra, a veces parece que fuera a bailar y en otras ocasiones como si modelara. ¡Horror!

No y no...

Me sorprende ver a la periodista Vanessa Zuely Posada, es bien original. Esa vincha (pañuelo) que usó en estos días me dejó con la boca abierta. Bueno, de seguro ella se siente bien, pero parece que fuese para cualquier otro lado, menos a hacer un reporte periodístico. Aunque sé que dirán que lo que importa es el reporte, pero de verdad que esos aretes y esa vincha, ¡no!

¡Pobre!

Sufrí al ver a Gabriel Santamaría dando el reporte de las dos personas rescatadas en Panamá Oeste. ¿Por qué? Oye, el “mijito” no podía ni abrir los ojos bien, el Sol le daba en toda la cara, ya no sabía ni qué hacer. Para la próxima busquen un lugar mejor, húyanle a ese Sol. Además, hasta que sudaba, pobrecito, me dio pena ajena. Ya saben, no hagan eso más.