¡Fuerte!

Oye, ¡qué fuerte! Sí, qué valiente es Doralis Mela para contarle a todo Panamá que le fueron infiel y mostrar todos esos mensajes. ¡Fuerza! Yo me hubiese quedado callada, es algo privado, delicado pero bueno cada quien con su forma de ser y actuar. Y si ella lo prefirió así, bueno que se enteré todo el mundo. Ah, ahora que recuerdo, con razón tenía rato de no ver fotos de ellos juntos.

Bella

Qué linda se ve Roseta Bordanea, muchas felicidades por su segundo bebé. Bueno, no creo que haya mujer fea cuando esté embarazada. Pero, ella se ve “muy bella”. Además, me encantan los “outfits” que está usando y eso que la panza no se le ve mucho. Por su rostro, como toda madre o la mayoría, se ve que está disfrutando de este momento. ¡Felicidades!

Me gustó

¡Que bella! Así se veía Michelle Simons con el pijama que usó en estos días. Creo que más bonita se veía por ese espíritu navideño que la caracteriza. Además, como siempre he dicho a ella la mayoría de las cosas le quedan bien, lo malo es que a veces se sale con unas chabacanerías que no son de ahí, por lo demás me gusta lo que hace. Tiene pasión por su trabajo.