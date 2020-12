Es su asunto

Versión impresa

Oye, vi que hubo quienes criticaron al expresentador de “A Lo Panameño” por contar públicamente que tiene COVID-19. ¡Ay! Ese es su asunto si quiere que todos se den cuentan. No le veo nada malo a que lo diga, hubo gente que le dijo que eso era algo privado, pero creo que depende de cada uno sí lo publica o no. Espero que se mejore pronto.

¡Qué cool!

Ese vestido que usó Karen Chalmers con detalles del traje de Santa Claus, de verdad que estaba “cool”, se le veía bien. Aunque vi que algunos le dijeron que estaba pasada. Para mí, no se pasó nada. Al contrario, a ella le gusta innovar. Así que sí los jefes de la “mijita” le gusta lo que hace y se pone, a los demás no nos debe preocupar. Siga así, sí a sus superiores les gusta.

¡Ay padre!

A la gente no se le pasa una. Salieron los “haters”, otra vez, a darle palo a Delyanne Arjona, quien estuvo en Jelou!, que si le puede quitar el puesto a Alexis o que si es criticona, que no les cae. ¡Ay madre! Pobre Delyanne, aunque considero que en ocasiones se le va el avión y la lengua, y no tiene tacto para hacer sus comentarios. Pero, la gente es cruel con ella también.