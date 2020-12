¡Fuerte!

Oye, apareció Doralis Mela y como si nada. ¡Qué bien! Yo pensé que iba a dar una nueva versión después de lo que dijo su ex, pero no. Ah, y hubo gente que no dudó en hacerle comentarios duros. ¡Qué cosas! Pero ella misma se lo buscó porque eso era algo privado y así debió manejarlo, en silencio. Hay que asumir las consecuencias de nuestros actos.

Mira tú...

Quedé con la boca abierta cuando me enteré que Dimas Cárdenas, conocido como “Lagartillo”, tiene su cuenta de Only Fans. Y mira que es valiente porque le han dicho de todo y el “mijito” lo ha tomado de lo más relajado. Bueno, qué puede hacer sí fue él mismo quien dijo que ya tenía esa cuenta, porque la cosa está dura y hay que buscarla. ¡Buena suerte!

Y siguen...

La gente insiste en hablar mal de Jacky Guzmán, porque la “mijita” se fue de viaje y sale en modo “fiesta”, pues insinúan que no le dolió la pérdida de su mamá o que pasó el dolor rápido. Como ya dije cada uno vive el luto a su manera. No se mortifiquen, porque al final es la vida y es su pérdida, si ella lo decidió vivir así, a quién le puede afectar.