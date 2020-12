Usted puede...

La verdad que Siria Miranda hace un buen trabajo a la hora de presentar el noticiero. Sin embargo, me gustaría ver más otro tipo de trabajo. Hay periodistas que hacen de todo un poco y les queda bien cada uno de sus reportajes. Sé que también es una profesional haciendo diferentes entrevistas. Quiero ver más de eso, explote más su talento. Es solo un consejo.

Qué “cute” se ve Alexa Chacón en esa foto que publicaron en el programa de cuando ella era bebé y lucía un atuendo navideño. Me sorprendió verla, porque no se parece en nada. Obviamente los bebés cambian, pero siempre queda uno que otro rasgo. Además, vi que hizo un comentario de que jamás le impusieron nada que fuera de “niño o niña”. Eso está muy bien.

¡Qué delicioso!

Me gustó la participación de Robin Durán en Tu Mañana. Ese jamón se veía delicioso. Lo que sí me parece inadecuado es la mascarilla, ¿ya nadie probó ese jamón? Eso es muy peligroso, los médicos repiten hasta el cansancio la importancia del uso de la mascarilla y nada, la gente sigue bajando la guardia. Ese virus, es peligroso, o es que aún no comprenden eso.