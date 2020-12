Puro estilo...

Oye, ustedes han visto “el estilo” que tiene el periodista Ycar Reyes a la hora de presentar el noticiero, bien formal, como debe ser. Aunque a veces raya en la ridiculez. El trabajo en sí lo hace muy bien. A veces me da la impresión de que no es tan “chévere” fuera de cámaras como sí lo son algunos de sus colegas. Hay algo en él que no me cuadra.

Así tampoco...

No sé qué le ocurre a la periodista Jenia Nenzen a veces se va a los extremos. En estos días la vi vestida de morado y el maquillaje no le favorecía, se veía como si no se sintiese mal. Al menos que de verdad haya tenido algún problema de salud en ese momento, porque la vi desencajada, y si no es así tiene que buscar asesoría para que no se vea de esa manera.

Un cambio

¡Qué bien! Vi que la periodista Flor Mizrachi ya está “agarrando carne”, porque se le estaba pasando la mano en la dieta. Ahora se ve con más energía para tirarle “hate” a más de uno por ahí. Además, debe cambiar ese color de vestimenta a ver si se ve más alegre, siempre el negro. “Mijita”, experimente con otros tonos, tal vez le queden gustando alguno más alegre...