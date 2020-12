¿Felices?

Versión impresa

Tanto insistir en que Neka Prila mostrara a su pareja que finalmente la “mijita” les dio el gusto y posó con su amor junto a su hijo. Los comentarios destructivos cada vez que Neka publicaba una foto solo con su hijo, no cesaban. Bueno, pero ella no se quedaba callada, siempre tenía una respuesta para aquellos entrometidos. Ya deben estar tranquilos al verlo en redes.

¿Sueño o pereza?

Oye, yo no sé qué le ocurre al periodista Cecilo Saldaña, cada vez que da un reporte lo siento “apagado”, como sin energía. ¿Será qué madruga demasiado? “Mijito”, póngale sazón al asunto. Me dio una pereza verlo dando el reporte de las sanciones que le pondrán al transporte público si no cumplen con la cantidad de pasajeros establecidas por las autoridades.

Perversos

Qué malos son esos compañeros de Eddy Vásquez, mira que venir a grabarlo mientras come, pobre Eddy. Pero, al menos él se lo toma a chiste, eso está bien, me encanta su buen sentido del humor. Aunque a veces raya en la payasada, también divierte a la audiencia. Se veía bien chistoso saboreando su “lunch”, qué natural. Capturado infraganti. Me gustó.