Use otro cubierto

Me gusta el programa Mamá y Compañía de Gaby Arias, es muy variado e interesante. No obstante, tengo un “pero”, esta semana la vi preparando una ensalada y la probó, y siguió revolviendo con el mismo cubierto. Sí, lo sé, tal vez nadie más se comería esa ensalada, pero se vio muy feo y más cuando se habla de higiene en medio de la pandemia. No haga eso más.

¡Metidos!

No lo puedo creer, suelten a Yoani Ben, si la “mijita” tiene un novio escondido, es su problema. Ella no tiene por qué andar enseñándolo, es su vida. Créanme, y mejor que no lo muestra en redes sociales, porque va y le “salan” la relación. Ah, y por favor, ya olviden a Polo Polo, parece que es un periódico de ayer en la vida de Yoani. Superen eso, ya está bueno.

Se pasan...

Pobre Carolina Brid, mira que llegar al punto de tener que quitar los videos que había publicado porque algunas consideran que estaban “subidos de tono”. A mí no me pareció tan pasado, como sí lo hacen otras por ahí y la gente no dice nada. Muchos son doble moral. Yo fuese ella, no bajo la publicación, si considero que no estaban vulgares. ¡Qué va!