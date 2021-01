Fuerte...

Oye, todos tirándole “hate” a Nikeisha Sánchez, porque fue bien sincera con las respuestas que dio en Instagram. La “mijita” hizo varias confesiones y a muchos les causó “ronchas”. No entiendo, por qué hay gente que se desespera si fue ella la que “ventiló” más de cuatro cosas. No se mortifiquen, las intimidades no son suyas. Al final, como ya dije, fue ella quien quiso contarlas.

¡Bien dicho!

Muy atinado el comentario de Male Sucre, un montón de gente en la calle con las mascarillas mal colocadas. ¡Señores! ¿Qué pasa? Si a ustedes no les interesa su vida, al menos cuiden a sus seres queridos. Sucre, tiene toda la razón, pues el virus no se ve y en un momento se pueden contagiar. Más responsabilidad, ya Panamá no aguanta. Cooperen, no les cuesta nada.

¿Dra. Corazón?

Mira tú, Ashlany Gómez ahora da consejos a las mujeres para superar rupturas. ¿Quién lo diría después de la “no tan buena” experiencia con Polo Polo? Pero, bueno, de las malas experiencias se aprende bastante, eso es lo que dicen por ahí. No obstante, ella da sus comentarios, es asunto las personas que creen que ella maneja con los ojos cerrados el tema. ¡Cuidado con eso!