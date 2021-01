¡Qué lío!

¡Ay Dios mío! Margarita Henríquez se cansó, pero a cualquiera le molesta la gente mala paga. Está muy bien que la “mijita” haya hecho público el tema de la deuda. ¿Hasta cuándo? Vi que muchas personas no estuvieron de acuerdo con el video que publicó Margarita, pero imagino que ya no podía más y necesita su dinero, quién no.

Ojalá le paguen.

Guapa, pero...

No entiendo por qué Susan Castillo insiste en hacer esa mueca levantando la ceja, parece cuando se hacen cirugías y la piel no les da más. Esa ceja encaramada, no se le ve bien. Bueno, al menos veo que en una u otra ocasión deja la ceja en su lugar y se ve guapa. Tal vez es una manía, pero nada que ver. Ella es muy linda, pero me asusta cada vez que la veo con esa ceja por allá.

¡No, no y no!

Me gusta cómo presenta el noticiero la periodista Librada Torrero Frías, no obstante, tengo que decir que esos “outfits” no le van. Sí, yo sé que es un noticiero y necesita seriedad, pero se viste “bien extraño” y es muy simpática. Deben explotar todo lo guapa que es. Un maquillaje y vestimenta diferente le vendrían muy bien con su gran profesionalismo.