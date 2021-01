¡Muy mal!

Qué va, la gente está cada vez peor, mira que venir a meterse con un bebé, fuera de orden. Y, qué bueno, que Neka Prila, publicó este ataque, aunque sé que no le harán nada a ese o esa que se ocultó detrás de una cuenta falsa para atacar al infante, pero de repente sirva para reflexionar y veamos cómo está la sociedad de “podrida”, que ni a un bebé respetan.

¡Fuerte!

Bueno, como todo en la vida, siempre habrá adeptos y detractores en lo que hagamos. Ya vi todos los comentarios que le han dejado a Señorita Panamá 2020, Carmen Jaramillo por su rinoplastia. La verdad, creo que lucía mejor con su nariz al natural, sin embargo, tampoco es que se vea horrible. Lo que pasa es que ella en general es bien guapa.

Estoy de acuerdo

No puedo dejar pasar el comentario de Nikeisha en relación a la gente insensible con los perros. Muchos adoran a sus mascotas como un miembro más de la familia y que así debe ser. Entonces cuando los caninos mueren es normal el duelo de sus dueños y eso no es motivo de burla. Hay gente bien desubicadas, dejen a las personas vivir su dolor. No sean metidos.