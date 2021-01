¡No y no!

Versión impresa

No estoy de acuerdo con el comentario de Susan Castillo sobre las personas que se fueron a las playas. Aunque el decreto les decía que se podía asistir, analicen, saben la difícil situación por la que está pasando el país y se van campantes para allá. ¡Qué falta de conciencia! Quédense en casa. Nada tenían que ir para allá a hacer aglomeraciones y en desorden.

Me gustó

Me encantó la reflexión de Piky Zubieta sobre las personas que les da pena su cuerpo. La “mijita” quería llevar un mensaje profundo y por esa razón posó en un traje de baño de dos piezas. Las personas nunca van a estar conformes, siempre van a criticar a los demás, pero no por eso, las personas se van a entristecer o cohibir de hacer, ponerse o decir lo que desean.

Muy bien

Cierto lo que dice Ubaldo Davis, las personas no se deben dejar bombardear del tema de la covid-19. Sí, deben estar informados, pero tampoco perder la calma, y por supuesto, sí deben seguir las medidas de bioseguridad para cuidarse ellos y proteger a los demás. Veo gente que está afectando su salud mental, bájenle unas rayitas. Solo cuídense, no bajen la guardia.