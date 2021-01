¡De película!

Versión impresa

¡Hermoso! Me encantó cómo RD Maravilla reveló el sexo de su nueva hija. Helicóptero y todo, parecía sacado de una película. Qué bueno que siguieron las medidas de bioseguridad. Estuvieron solo ellos, muy importante esto. La esposa no usó nada ostentoso y él también bien sencillo. Me dejaron con la boca abierta. Bien ingeniosos.

Los felicito.

Buena dupleta

Me gusta el trabajo que hace la dupleta de José Miguel y La Chichi de Papa, vi que el fin de semana regresó y se fueron a Las Cascadas Las Celestes, de la Yeguada. Buen reportaje, de verdad que hacen un buen trabajo. Fue refrescante ver estos paisajes, muy bonitos. Agua y naturaleza, la combinación perfecta, y ellos dos lo hicieron más agradable.

No, no...

No sé si serán cosas mías, pero me da una pereza ver a Rolo de León en el programa matutino, no sé, le falta ser más activo. A veces dice unas cosas que no vienen ni al caso. ¿Será que ya no saben como llevar el guion? Yo no sé, pero usted da para más métale ganas, tiene que innovar, rebusque otras cosas para atraer al público y mantenerlo de verdad entretenido.