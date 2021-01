De acuerdo

¡Muy bien dicho! Un aplauso de pie a Marcela Barnes por el comentario hacia las diferentes marcas. Aunque, a muchos de ellos sí les gusta estar así, con los “regalitos” que les envían y andan de marca de arriba hasta abajo, pero el dinero es mejor, les permitiría pagar un montón de cosas y más en estos momentos. No obstante, esto dependerá del interés de cada uno.

¡Fuerte!

Miren, a pesar de que a Delany Precilla le han dado “palo parejo”, en los últimos meses por aquellos “contratos en el Gobierno”, hay algo muy cierto, la “mijita” es hermosa y llama la atención por donde pasa, eso si no se lo quita nadie, al menos por ahora. Tiene un rostro fenomenal. Muy bonita, todo le queda bien. Aunque en otros aspectos de su vida, no esté muy bien parada.

Ni hablar...

Sé que antes he dicho que a veces elige unos “outfits” fuera de lugar, pero tengo que aceptar que, en ese traje de baño que lució en estos días, Alexa Chacón se ve bien regia. Y no soy la única que lo dice, vi la cantidad de comentarios y las decenas de piropos, muy bien. “Mijita”, tiene que seguir por esa línea, no se deje, porque a veces sale con unas cosas que no son de ahí.