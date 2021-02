¡Horrible!

Antes de que se pase la semana tengo que decir que no me gustó la presentación de Anyuri el fin de semana pasado durante su participación en DaFlow Internacional. Muy mala, qué pereza. De verdad, ¿hay gente que le gusta esto?. La letra de la canción mala, el vestido parecía un pijama y la presentación en general horrible. ¡Qué pena, pero tenía que decirlo!

Pereza

Es lo que me da ver a Rafe Lucado y Clarissa Ábrego, ese amor que se tienen que a veces me hace dudar, después quedan por ahí llorando tonterías. Por qué no pueden vivir su relación más discretamente. Eso de andar publicando hasta lo mínimo que hacen es aburrido y da un sabor a “falsedad” que ni hablar. Ojalá yo me esté equivocando. Solo es un consejo.

Directo

¡Ay no! Rony Vargas es un chistoso con su RonyTere Lee, aunque en su relajo a veces dice cosas que son muy ciertas. Al menos veo que a la gente le gusta su “humor negro”. También tengo que decir que cada día está como el buen vino y no solo soy yo la que lo ve así, porque leo las decenas de comentarios donde le tiran piropos al periodista. ¡Qué bien por él!