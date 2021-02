¡Ay Dios!

Versión impresa

Hay quienes no pierden el tiempo, mira que venir a abrir una cuenta de Only Fans con el nombre de Assilem, muy mal. Qué bueno que la “mijita” salió al paso para defenderse. Muchos dirán que esto les pasa a personas famosas hasta a celebridades y que no hay que darle color al caso de Assilem, no es que la defienda, pero, la persona que lo hizo debe colocar su foto si es tan valiente.

¡Cuidado!

¿Ustedes vieron el fantasma que vio Lucho Pérez en la foto? Yo no, no sé de qué fantasma habla. La verdad no vi ninguna silueta, eso nada más era sombra. Lucho, deje de andar asustando a la gente. Al menos yo no vi nada, tome otra foto a ver si logro diferenciar lo que usted ve. ¿Será que estoy ciega? A veces son cuentos del interior o creencias y, por eso, solo ellos lo ven.

Fuerte

Oye, qué es eso de insinuar que Zuany Tatiana le pide prestado o se piden prestadas las zapatillas. Son bien atrevidos, qué tal si ambas las compraron parecidas. Pueda que las hayan pedido iguales para combinar en su grupo, al final son amigas. No creo que se las presten unas a otras, no me parece. Pero, la gente no perdona, y ya andan diciendo cosas. Ah, y si se las prestan es su asunto.